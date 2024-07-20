Komünist Parti Başkanı öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Komünist Parti Başkanı öldü

Vietnam Komünist Partisi Başkanı Nguyen Phu Trong, felç de dahil olmak üzere sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yapılan resmi açıklamada, Trong'un cuma günü Hanoi'deki 108. Merkez Askeri Hastanesi'nde "yaşlılık ve ağır hastalık nedeniyle" hayatını kaybettiği belirtildi.

Vietnam'ın tek partili siyasi sisteminin başı olan Trong, 2011'den beri Komünist Parti'nin başındaydı. Sağlığının kötüleştiğine dair söylentiler günlerdir ortalıkta dolaşıyordu ve Ocak ayında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bu yıl nadiren halkın karşına çıkıyordu.

Son olarak 20 Haziran'da, Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Genel sekreterlik görevi, Le Duan'ın 1969'da devrimci lider Ho Chi Minh'in ölümünün ardından görevi devralmasından bu yana en uzun süren görev oldu ve onu on yıllardır Vietnam'ın en güçlü politikacılarından biri haline getirdi.

Parti, Perşembe günü Trong'un tıbbi tedaviye odaklanması gerektiğini ve Başkan To Lam'ın parti görevlerini devralacağını duyurdu.

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