Zonguldak’ta, özel bir maden ocağında çalışan madenci Yiğit Yılmaz’ın kömür bandına sıkışan kolu koptu. Yılmaz, kolunun yeniden dikilmesi için Ankara’ya sevk edildi.
Olay, gece saatlerinde, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Yiğit Yılmaz, sol kolunu kömür bandına kaptırdı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalede bulunduğu Yılmaz’ın kolu, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yılmaz, kopan kolunun yerine dikilmesi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Madencinin Ankara’daki tedavisi sürüyor.