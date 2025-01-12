Kömür fabrikasındaki yangın 4 saatte söndürüldü

Kaynak: DHA
Kömür fabrikasındaki yangın 4 saatte söndürüldü

Kocaeli’nde fındık kabuğundan kömür üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Sabah erken saatlerde çıkan yangın 4 saatte söndürüldü.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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Dilovası Çerkeşli İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

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Alevleri fark eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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