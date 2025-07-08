Kömür fiyatları geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Kömür fiyatları geriledi

Kömür fiyatları 2 Temmuz’da ulaştığı 112,5 dolarlık zirveden sonra 110 doların altına gerileyerek yükselişini törpüledi. Bu düşüşte arz fazlası ve Asya’daki yeni tarife beklentileri etkili oldu.

Yüksek kaliteli termal kömürün önemli çıkış noktası olan Newcastle Limanı’ndan yapılan sevkiyatlar, Güney Kore ve Japonya'ya yeniden uygulanması muhtemel gümrük tarifeleri nedeniyle olumsuz etkilendi. Aynı dönemde, Çin'de kömürle çalışan elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 düştü. Bu gerileme, hem yenilenebilir enerji arzındaki artış hem de düşük elektrik talebiyle ilişkilendiriliyor.

Çin'in iç üretimi ise Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 4 arttı. Çin yönetimi, 2025 yılı için kömür üretimini yüzde 1,5 artırarak 4,82 milyar tona çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Hindistan ve Çin'in deniz yoluyla yaptığı termal kömür ithalatı Mayıs’ta son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve fiyat düşüşünü sınırladı.

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