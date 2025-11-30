Kütahya’nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde bir kömür madeni ocağa aniden kaya düştü.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖÇÜK ALTINDAN KURTARDI

Kayanın düştüğü bölgede göçük meydana gelirken, madende çalışan E.D, göçük altında kaldı. E.D, mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak göçük altından çıkarıldı.

Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.