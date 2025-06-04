Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

Bartın Amasra’da maden ocağının denizi kirletmesi üzerine Çevre Kanunu kapsamında ekipler, işletmeye para cezası uyguladılar. Yetkililer ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde çevreye verilen zarar ekipleri harekete geçirdi. İlçede yer alan bir işletmenin maden atıklarını denize attığı tespit edildi. Tarlaağzı köyünde belirlenen deniz kirliliğini araştıran Bartın Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri sudaki kirlilik sebebinin Gömü köyünde faaliyet gösteren kömür ocağından kaynaklı olduğunu belirledi.

Bölgede yer alan işletmenin atık sularının dere yatağına boşaltıldığı görüldü. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu işletmeye Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 337 bin 334 liralık para cezası uyguladı. Bakanlık çevreye zarar verdiği tespit edilen işletme ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Kömür madeninin atıkları nedeniyle denizde oluşan kirlilik gündeme gelmiş ve sosyal medyaya yansıyan görüntület vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

Kömür ocağının atıkları denizi kirletti! Zehir saçan ocağa ağır ceza

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