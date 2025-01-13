Kömür piyasası gerilerken stoklar rekor kırdı

Newcastle kömür vadeli işlemleri, Ocak ayında ton başına 114 doların altına gerileyerek son 3,5 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu gerileme, fosil yakıt tüketiminde dünyanın önde gelen ülkelerinde artan talebe rağmen, üretimdeki hızlı yükselişe bağlanıyor.

ÇİN’İN KÖMÜR ÇIKIŞINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Çin Kömür Taşıma ve Dağıtım Derneği’nin açıklamasına göre, 2025 yılına kadar kömür üretiminin %1,5 oranında artarak 4,82 milyar tona ulaşması bekleniyor. Bu artış, 2024’te kaydedilen rekor üretim seviyelerinin ardından gerçekleşecek. Dernek, karbon emisyonu sınırlamaları ve güvenlik protokollerinin ihlali nedeniyle kapatılan madenlerin yarattığı arz riskiyle başa çıkmak için madencilik kapasitesinin genişletildiğini belirtti.

KÖMÜR STOKLARI REKOR SEVİYEDE

Elektrik şirketleri, ekim ayı sonunda %12 oranında artan rekor seviyedeki kömür stoklarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Ancak Pekin’in ekonomik canlandırma önlemlerinin etkili olamayacağına dair endişeler, 2024’teki rekor seviyedeki termal tüketimi baskılıyor. Bunun yanı sıra, Çin’in önde gelen üretim merkezlerinde yaşanan bol yağışlar, hidroelektrik enerjinin kömür enerjisine tercih edilmesine yol açtı.

VADELİ KÖMÜR TİCARETİ’NDE DÖNÜŞÜMLER

Newcastle vadeli kömür işlemleri, Intercontinental Exchange (ICE) ve New York Ticaret Borsası (NYMEX) üzerinden yapılabilmektedir. ICE’de listelenen standart GC Newcastle kontratları 1.000 metrik ton ağırlığındadır. Elektrik üretiminde dünya genelinde ana yakıt olan kömür, en çok Çin tarafından üretilip tüketilmektedir. Diğer büyük üreticiler arasında ABD, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Rusya, Güney Afrika, Almanya ve Polonya yer alıyor. Kömür ihracatında ise Endonezya, Avustralya, Rusya, ABD, Kolombiya, Güney Afrika ve Kazakistan öne çıkıyor.

KARBON EMİSYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARTIŞMALARI

Kömür fiyatları, Trading Economics gibi platformlarda tezgah üstü (OTC) ve fark sözleşmesi (CFD) finansal araçlarına dayalı olarak gösterilmektedir. Ancak, karbon emisyonunu azaltma çabaları, kömür tüketiminin sürdürülebilirlik açısından sorgulanmasına neden olmaktadır. Gelişen yenilenebilir enerji kaynakları, gelecekte kömür talebini daha da azaltabilir.