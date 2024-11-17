Kömürlü sobadan çıkan kıvılcımlar evi alevlere boğdu

Kaynak: İHA
Kömürlü sobadan çıkan kıvılcımlar evi alevlere boğdu

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kömürlü sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi alevlere bürüdü; 58 yaşındaki İ.B. son anda kurtuldu.

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir evde meydana gelen yangın, kömürlü sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu anı yaşattı. 58 yaşındaki İ.B., evde yalnız yaşarken sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Ancak, sobadan çıkan kıvılcımlar halı ve koltuğa sıçrayarak alevlenmeye başladı. Dumanların etkisiyle uyanan İ.B. hızla dışarı çıkarak hayatını kurtardı.

Yangının çıkış nedeninin kömürlü sobadan kaynaklandığı belirtiliyor. Yangın sonrası çevredeki mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın hızla büyüyerek evin içini sardı ve İ.B.'nin çabaları yetersiz kaldı. Mahalleli ise hortumlarla yangına müdahalede bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, müstakil ev yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebepleri hakkında inceleme başlatılırken, İ.B.'nin durumu iyi olduğu öğrenildi.

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