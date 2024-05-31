Kömürlükte 1 buçuk kilo uyuşturucu yakalandı

Kaynak: AA
Kömürlükte 1 buçuk kilo uyuşturucu yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin kömürlüğünde 1 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bir operasyona imza atıldı.

Operasyon sırasında, bir evin kömürlüğünde gizlenmiş 1 kilo 675 gram toz esrar, uyuşturucu maddeyi elemek için kullanılan elek, paketleme yapmak için kullanılan bant ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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