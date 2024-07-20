Kömürün çuvalı bile tanıdığa gitti! 1.000.000 liraya satıldı

Gazeteci İsmail Arı'nın haberine göre Özkeçeci ve aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 24 Nisan 2024 tarihinde kömür torbası sattı.

Bu işlem sonucunda Türkiye Kömür İşletmeleri, şirkete 936 bin TL ödeme yaptı.

Ayrıca, Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2024 yılları arasında kamudan toplamda 18 ayrı ihale aldı ve bu ihalelerin toplam büyüklüğü 53 milyon TL’yi aştı.

2014-2023 yılları arasında AKP Antep İl Başkanlığı görevini de yürüten Özkeçeci, bu süreçte ihaleler aldı.

Mehmet Eyup Özkeçeci, 20 Haziran 1960 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Siyaset hayatına Ak Parti Gaziantep il teşkilatının kurucu üyesi olarak başladı.

MEHMET EYÜP ÖZKEÇECİ KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü bitirdi. 28 Aralık 2014 tarihinde AKP Gaziantep il başkanı oldu ve bu görevi 9 yıl boyunca sürdürdü.

2023 yılının Şubat ayında il başkanlığı görevinden istifa ederek 2023 Türkiye genel seçimleri için milletvekili aday adaylığını açıkladı. 2023 genel seçimlerinde Gaziantep seçim bölgesinde 2. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AKP Gaziantep milletvekili olarak girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinde görev aldı. Özkeçeci evli ve 3 çocuk babasıdır.