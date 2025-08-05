Komutanlardan Vali Sözer’e veda ziyareti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Komutanlardan Vali Sözer’e veda ziyareti

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak Vali Faik Oktay Sözer’e veda ziyaretinde bulundu.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’na, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı’na atandılar.

Her iki Komutanda tayinleri çıkması nedeni ile Bilecik’ten ayrılacaklarından Vali Sözer’e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Sözer, Bilecik’te yürüttükleri hizmetlerden dolayı her iki Komutana da teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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