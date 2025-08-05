Komutanlardan Vali Sözer’e veda ziyareti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’na, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı’na atandılar.

Her iki Komutanda tayinleri çıkması nedeni ile Bilecik’ten ayrılacaklarından Vali Sözer’e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Sözer, Bilecik’te yürüttükleri hizmetlerden dolayı her iki Komutana da teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.