Konak Belediye Başkanlığı Koşusu’nda kazanan belli oldu

Konak Belediye Başkanlığı Koşusu, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, yarışı kazanan “Gutshot” isimli atın sahibi adına Mustafa Yayan’a ödülünü takdim etti.

İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleştirilen Konak Belediye Başkanlığı Koşusu, nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Yarışı jokeyliğini Bekir Mert Mırık’ın yaptığı Gutshot isimli safkan at kazandı. Bitiriş derecesi 1.58.03 olan Gutshot, bu galibiyetiyle kariyerindeki 11’inci birinciliğini elde etti. Brave Dancer ikincilikte kendine yer bulurken, Torun Yusuf üçüncü, The Witcher dördüncü, Coward Queen de beşinci olarak pistte ayrıldı.

ÖDÜL ANTRENÖRE TAKDİM EDİLDİ

Yarış sonrası düzenlenen törende Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, kazanan atın sahibi Çağdaş Can Çubukçu adına Antrenör Mustafa Yayan’a ödülünü takdim etti. Şeref tribününde gerçekleşen törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek ve Türkiye Jokey Kulübü İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da katıldı.