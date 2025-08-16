Konak Belediyesi'ne çağrı: Kıdem tazminatımı ödeyin

‘Kumrunun Gördüğü’, 'Yüklük', ‘Ekmek ve Zeytin’, ‘İzmir Postası’nın Adamları’, ‘Alnı Mavide’, ‘Varamayan’ gibi öykü kitaplarıyla tanınan; son dönemde ‘Deli İbram Divanı’ ve 'Kırmızı Buğday’ eserleriyle roman alanında da ses getiren çalışmalara imza atan yazar Ahmet Büke, Nisan 2025'te Konak Belediyesi'ne bağlı şirketten işçi statüsünde emekli olduğunu açıkladı.

Sait Faik Hikâye Armağanı, Oğuz Atay Öykü Ödülü ve Vedat Türkali Roman Ödülü’ne değer görülen 55 yaşındaki Büke, anılan tarihten bu yana kıdem tazminatının Konak Belediyesi tarafından ödenmediğini dile getirdi.

Tazminatıyla ilgili resmi yazı talebine "Avukatın başvursun" yanıtını aldığını duyuran Büke, avukatının icra takibine belediye tarafından itiraz edildiğini bildirdi.

Konak Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya sosyal medyadan çağrı yapan Büke, paylaşımını şöyle bitirdi:

"Hak ettiğim tazminatımı dava açarak almam gerekiyor. Bu uygulama hangi kamucu yerel yönetim, halkçı belediyecilik ve emek dostu parti anlayışına denk düşüyor? Tazminatımın enflasyona yedirilmeden bir an önce verilmesini talep ediyorum!"