Konak'ta 23 Nisan Karantina Meydanı'nda kutlanacak

Konak Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikleri, İzmirlileri Karantina Meydanı’nda bir araya getirecek.

Çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için etkinlikler hafta boyunca Konak’ın üç farklı noktasında yapılacak. 23 Nisan’da ise İzmirliler, Karantina Meydanı’nda buluşarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Çocukların bayramın tadını çıkaracağı etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, müzik dinletileri, sahne performansları ve spor müsabakaları düzenlenecek.

İLK DURAK GÜLTEPE

Konak Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki programının ilk durağı Gültepe olacak. Şenel Aksu Parkı’ndaki etkinlikler yarın saat 16.00’da başlayacak. Çocukların çok sevdiği Mutlu Çocuklar Sokağı bu kez 23 Nisan Şenlikleri içinde yer alacak. Parkın panayır alanına döneceği şenlikte sahne performansları, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, müzik dinletileri ve dans gösterileri yapılacak.

23 NİSAN’DA GÜN BOYU EĞLENCE

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm yurtta kutlanacağı 23 Nisan’da ise başta çocuklar olmak üzere İzmirliler Karantina Meydanı’nda buluşacak. Saat 13.00’te başlayacak şenlikler gün boyunca sürecek.

Meydanda kurulacak sahnede çeşitli müzik ve dans gösterileri sunulacak. Ayrıca bez çanta yapımından yüz boyamaya, origamiden zeka oyunlarına tam on üç ayrı atölye çalışması çocuklarla buluşacak. Atölye çalışmalarında patili dostlar için mama kabı ve stres topu yapımı atölyeleri de olacak.

Spor alanında ise seksek, ip atlama, basketbol, jimnastik, survivor ve spor oyunları gibi çocukların enerjisini atabileceği etkinliklere yer verilecek. Alanda ayrıca şişme oyun parkı kurulacak.

23 Nisan kutlamaları kapsamında son etkinlik ise 25 Nisan Cuma yapılacak. 23 Nisan Şenliklerine özel Mutlu Çocuklar Sokağı, bu kez Beştepeler Sosyal Tesisleri önünde düzenlenecek.

BAŞKAN MUTLU’DAN ÇOCUKLARA DAVET

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kutlamalara ilişkin açıklamasında, ilçedeki her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu, hayal kurabildiği ve o hayallere ulaşabildiği bir yaşam inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz bayramda, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte, umutla ve neşeyle kutlamak için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini etkinliklerimize davet ediyorum. Bu özel günde çocuklarımızın gülüşleriyle yankılanacak alanlarımızda hep birlikte buluşalım."