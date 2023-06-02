Konak'ta kadın emeğine özel sergi

Çankaya Mahalle Muhtarlığı’nın Konak Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte yürüttüğü Dekoratif El Sanatları kursunun sergisini açan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Üreten, çalışan, ayakları üzerinde duran, güçlü kadın demek daha güçlü bir toplum demek” diye konuştu.

Konak'ta kadın emeğine özel sergi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çankaya Mahalle Muhtarlığı’nın Konak Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte yürüttüğü Dekoratif El Sanatları kursunun sergisini açtı. Behçet Uz Çocuk Parkı’nda düzenlenen serginin açılışına, Başkan Batur’un yanı sıra Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar, Çankaya Mahalle Muhtarı Neşe Şermeti ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. 60 kursiyer kadının yıl boyunca üzerinde çalıştığı el emeği eserlere yer verilen sergiyi inceleyen Başkan Batur, başta kursiyerler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederken, Çankaya Mahalle Muhtarı Neşe Şermeti’yi de kutladı.

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM”
Batur, “Kursiyerlerimizin emekleri bizim için çok kıymetli. Kadın hayatın her alanında olmalı, hak ettiği konumda bulunmalı. Bizim de Konak’ta en büyük çabamız her zaman bu oldu; çünkü üreten, çalışan, ayakları üzerinde duran, güçlü kadın demek daha güçlü bir toplum demek. Bugün burada çocuklarımız da var. Hayat dolu, umut dolular, yüzleri gülüyor. Yarınlar onların olacak. İşte bu yüzden bu güçlü toplumu en çok çocuklarımız için kurmalıyız” diye konuştu.

Açılışta kursiyerlerin kurduğu halk oyunları ekibinin gösterisi, büyük bir ilgiyle izlendi. Dans gösterisi de büyük alkış aldı.

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