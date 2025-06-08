Konak’ta kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi’nin dayanışma kampanyasına bayramın ilk gününden itibaren gelen kurban eti bağışları, sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor.

Konak Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplumsal dayanışmanın güçlü örneklerinden birine imza atıyor. Belediyeye ait aşevinde hijyenik koşullarda kavurma haline getirilen bağışlar, yanında pilav ikramıyla belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

"Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"

Kampanyaya katılarak dayanışma ruhunu büyüten herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin kendini bu kentin bir parçası olarak gördüğü bir Konak hayalimiz var. Bu bayramda da bu hayali gerçeğe dönüştürmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Paylaştıkça büyüyen bu iyilik zincirine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dayanışma bayram boyunca sürüyor

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, 0232 425 04 34 numaralı telefonu arayabilecek.

Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak belediyenin aşevine ulaştırıyor. Toplanan bağışlar, soğuk zincir oluşturularak korunurken, bağışın alınmasından sofraya gelene dek tüm aşamalarda hijyen kurallarına dikkat ediliyor.