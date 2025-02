Konak’ta Love Fest renkli görüntülere sahne oldu

Konak Belediyesi’nin Dora Magazin’in katkılarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlediği Love Fest, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Alsancak’taki 1382 Sokak (Gül Sokak), Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, Ümran Baradan Sokak ve Meksika Sokak’ta eş zamanlı olarak düzenlenen konserler, söyleşiler, renkli dans gösterileri, DJ performansları, spor aktiviteleri, kitap imza günleri ve defileler sokakları hareketlendirerek esnafa da destek oldu. Festivalde her yaştan vatandaş keyifli vakit geçirdi.

Eşi Necip Mutlu ile birlikte etkinliklere katılarak şarkılara ve danslara neşeyle eşlik eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Benzer etkinliklerin süreceğinin müjdesini veren Başkan Mutlu, “İki gün boyunca gönüllü olarak sahneye çıkan tüm sanatçılarımıza kocaman bir alkış rica ediyorum. Tamamen gönüllü bir çalışmayla iki gün boyunca yapılan çok büyük bir etkinlik oldu. Hepinize geldiğiniz ve bizimle birlikte olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Umuyorum ki sizler de çok beğendiniz ve eğlendiniz. Devamı gelecek” ifadelerini kullandı. Dominik Caddesi’nde kurulan Sevgi Kermesi’ni de gezen Başkan Mutlu, el emeği ürünlerini sergileyen kadınları tebrik ederek alana yerleştirilen dilek ağacına “Her şey çok güzel olacak” yazılı not astı.

“BÖYLE GÜZEL BİR FESTİVAL GÖRMEDİM”

Geniş bir alana yayılan festivalde çok keyifli anlar yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar ise “İzmir’in böyle bir Sevgililer Günü etkinliği yapması gerekiyordu. Şu an her sokakta bir konser ve etkinlik var. Her sokakta çok güzel aşklar, sevgiler kendini gösteriyor. Bu çok farklı bir şey. 20 yıldır İzmir’de yaşıyorum ve hiç böyle güzel bir festival görmemiştim. Bunun farkını yaşamak gerçekten çok güzel. Bu nedenle Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya çok teşekkür ederim. Sevgilisi olmayanların bile eğlenip, insanların mutluluklarına şahit olması çok güzel. İyi ki yaş farkı gözetmeksizin herkesin eğlenebileceği böyle bir etkinlik yapılmış” dedi.