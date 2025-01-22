Konami’den Ninja Five-O sürprizi!

2003 yılında GameBoy Advance platformunda büyük beğeni toplayan Ninja Five-O, yıllar sonra modern platformlarda yeniden hayat buluyor. Konami, Switch, PS5, PS4 ve PC için geliştirilmiş yeni versiyonun 25 Şubat 2025’te çıkacağını duyurdu. Oyunun ön siparişleri başladı.

Oyuncular, Zipangu şehrindeki terörist örgütlerle savaşan dedektif Joe Osugi’nin hikayesine tanıklık edecek. Efsanevi bir ninja olarak, bankaları soyan çeteleri durdurmak, tren kaçırma olaylarını engellemek ve şehrin huzurunu sağlamak için kılıç, shuriken ve halat kancası gibi çeşitli Ninjutsu tekniklerini kullanabilecekler.

YENİ ÖZELLİKLER VE MODLAR

Konami’nin açıklamasına göre, oyun modern bir deneyim sunacak:

Zaman Denemesi Modu: Geçilen bölümler tekrar oynanabilir, belirlenen süre içerisinde tamamlanması gereken hedefler sunar.

Geçilen bölümler tekrar oynanabilir, belirlenen süre içerisinde tamamlanması gereken hedefler sunar. Kaydet ve Geri Sar: Oyuncular diledikleri zaman ilerlemelerini kaydedip yükleyebilir ve zor bölümleri geçmek için kısa bir süre geriye sarabilirler.

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HİKAYE VE OYNANIŞ

Ninja Five-O, oyuncuları Joe Osugi’nin tehlikelerle dolu macerasına davet ediyor. Mad Mask adındaki kötü güçlerle savaşırken, Zipangu şehrini korumak için ustalık gerektiren dövüş tekniklerini ve özel Ninjutsu hareketlerini kullanmak gerekiyor. Oyuncular, halatlarla tırmanarak ya da düşmanları etkisiz hale getirerek stratejik becerilerini test edebilecek.

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2003’TE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

2003’te Metacritic’te eleştirmenlerden 82, oyunculardan ise 84 puan alarak dönemin en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Modern grafikler ve eklenen yeni özelliklerle bu sürümün de benzer bir başarı yakalaması bekleniyor.