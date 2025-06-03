Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor! Hiç kimse orayı bilmiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor! Hiç kimse orayı bilmiyor

Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları'ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri'ne kavuşuyor.

Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan ve Erzincan'ın merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan şelale muhteşem bir doğaya sahip. Konarlı Şelalesi'nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi'ne dökülüyor.

Pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri bekliyor.

Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor! Hiç kimse orayı bilmiyor

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