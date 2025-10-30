Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın” çağrısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2’inci açılım sürecini ateşini yakmıştı.

Ardından Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahları yakması ve son olarak PKK’nın Türkiye sınırından çekilmesiyle devam etti. Süreçte Meclis ayağındaki komisyon toplantılarıyla sürerken sahadaki yansıması da ortaya çıktı.

SÜRECE, TÜRK VE KÜRT SEÇMEN İNANMIYOR

Sözcü TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu "Para Politika ve Hayat" programına konuk olan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem, hem Türk hem de Kürt seçmene yöneltilen, "Son aylarda yaşanan gelişmeler baktığınızda sizce, hükümetin başlattığı açılım, Kürt sorununu çözer mi?" sorusunun anketini paylaştı.

Ankette; Türk seçmenlerin yüzde 62'si hükümetin Kürt sorununu çözemeyeceğini belirtiyor. Bu oran; birinci çözüm süreci olarak bilinen 2013'te yüzde 48 düzeyindeydi.

Erdem, Türk seçmenlerin iktidarın Kürt sorunun çözüp çözemeyeceğine ilişkin görüşleri şu şekilde belirtti:

Kesinlikle çözmez: Yüzde 27

Çözmez: Yüzde 35

Fikri yok: Yüzde 23

Çözer: Yüzde 12

Kesinlikle çözer: Yüzde 3

Kürt seçmenin hükümetin başlattığı açılım sürecinde Kürt sorununu çözebileceğine olan güveni yüzde 66 düzeyinde olduğu belirtildi.