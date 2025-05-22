KONDA’dan çarpıcı İmamoğlu açıklaması: Tutuklanma süreci aceleye getirildi

KONDA Araştırma Başkanı Aydın Erdem, Flu TV adlı YouTube kanalında katıldığı bir programda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“Gençler ne ister?” başlıklı programda, KONDA Araştırma’nın çeşitli anket sonuçlarını analiz eden Erdem, İmamoğlu’nun yükselen popülaritesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz zaten Ekrem İmamoğlu’nun kapsayıcılığının arttığını görüyorduk. Hızlı bir ‘Türkiye’yi kim yönetsin’ sorusunda Ekrem İmamoğlu’nu tercih etme oranında yükselme vardı ve eşit kümelerde oy yükseliyordu. Sadece muhalif kümelerde değil kararsız seçmende de yükseliyordu.”

Erdem, operasyon sürecinin hızının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki stratejilerine tam olarak uymadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Böyle bir şeyin geleceği bir yandan belliydi. Kapsayıcılığı arttıkça bunu yapamaz hale gelebilirdi. Meşruluğu zaten şu anda bile gayet düşük toplum nezdinde. Daha da kapsayıcı olsaydı bunu hiç yapamaz olacaktı. Biraz aceleye getirdi. Yani diploma iptaliyle tutuklama arasında 24 saat olması da çok çarpıcı bir durum. Normalde Erdoğan’ın şimdiye kadarki bu tip durumlardaki stratejisini göz önünde bulundurduğumuzda genelde arada belli bir süre kalmasını beklerdik. Ama bu çok hızlı gelişti. Ondan sonraki süreç de pek iyi yönetilmiyor. İktidar yanlısı medyada bunun bir propagandası yapılıyor olsa bile gözüken o ki zaten kendi seçmeni ve ülkenin geneli çok satın alınmış değil açıkçası.”