Konferans Ligi finalinde dev eşleşme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konferans Ligi finalinde dev eşleşme

Konferans Kupası'nda Chelsea 5-1 kazandığı maçın rövanşında Djargarden'i 1-0 yenerek finale yükseldi. İngiliz takımının rakibiyse son iki yılın finalisti Fiorentina'yı uzatmada kupa dışına iten İspanyol Real Betis oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında İsveç ekibi Djurgarden'ı ağırladı. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı da 39. dakikada Dewsbury-Hall'ın golüyle 1-0 kazandı. Toplamda 5-1'lik skorla Djurgarden'ı eleyen İngiliz ekibi finale yükselen ilk takım oldu.

REAL BETİS FİNALDE

Gecenin diğer maçında ise Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale çıkan diğer takım oldu. İlk maçta rakibine 2-1 üstünlük sağlayan İspanyol ekibi Real Betis, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. 90 dakika İtalyan ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erince mücadele uzatmaya gitti. 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile Real Betis 2-2'lik eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca İspanyol ekibi final biletini kaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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