UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta ligdeki tek temsilcimiz Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı bir diğer Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise Legia Varşova'yı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:

SAAT 19.45

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova

Breidablik - KuPS Kuopio

Hacken - Rayo Vallecano

Drita - Omonia Nicosia

Rapid Wien - Fiorentina

Rijeka - Sparta Prag

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

KF Shkendija - Shelbourne

AEK Atina - Aberdeen

SAAT 22.00