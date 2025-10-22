UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta ligdeki tek temsilcimiz Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı bir diğer Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise Legia Varşova'yı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:
SAAT 19.45
- Shakhtar Donetsk - Legia Varşova
- Breidablik - KuPS Kuopio
- Hacken - Rayo Vallecano
- Drita - Omonia Nicosia
- Rapid Wien - Fiorentina
- Rijeka - Sparta Prag
- RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
- KF Shkendija - Shelbourne
- AEK Atina - Aberdeen
SAAT 22.00
- AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
- Shamrock Rovers - Celje
- Universitatea Craiova - Noah
- Lincoln Red Imps - Lech Poznan
- Hamrun Spartans - Lausanne Sports
- Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
- Crystal Palace - AEK Larnaca
- Mainz 05 - Zrinjski Mostar
- Samsunspor - Dinamo Kiev