Konferans Ligi'nde heyecan yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, TSİ 19.45'te İtalya'nın Fiorentina takımına konuk olacak.
G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya temsilcisi CFR Cluj'u saat 22.00'de ağırlayacak.
Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir (Türkiye)
19.45 Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya)
19.45 Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail)
19.45 Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya)
19.45 Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya)
19.45 Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
19.45 Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya)
22.00 West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka)
22.00 Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika)
22.00 Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya)
22.00 Demir Grup Sivasspor (Türkiye)-CFR Cluj (Romanya)
22.00 Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.