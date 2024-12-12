Konferans Ligi'nde Kopenhag, Hearts’i 2-0 yendi

Kopenhag’da oynanan mücadelede, Danimarka Süper Ligi lideri ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle hak ettiği bir galibiyete ulaştı. Golleri Amin Chiakha ve Kevin Diks kaydederken, Hearts hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi.

İLK YARIDA DİRENDİLER İKİNCİ YARIDA ÇÖZÜLDÜLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kopenhag, üstün topa sahip olma oranıyla Hearts’ı ilk dakikalardan itibaren kendi sahasına hapsetti. İskoç ekibinin savunması, ilk yarıda özellikle Mohamed Elyounoussi’yi durdurmayı başardı. James Penrice’nin kritik müdahalesi, Hearts’ın soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitmesini sağladı.

Ancak, ikinci yarının hemen başında savunmada yapılan hata pahalıya mal oldu. Kevin Diks, Hearts ceza sahasında şık hareketlerle Elyounoussi’yi topla buluşturdu. Elyounoussi’nin şutu kaleci Craig Gordon’dan dönerken, Chiakha yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. VAR kontrolünün ardından gol onaylandı.

PENALTI GOLÜYLE FARK AÇILDI

Dakikalar ilerledikçe Hearts savunmasındaki boşluklar artmaya başladı. Veteran kaleci Craig Gordon, Chiakha’yı düşürdüğü pozisyonda VAR incelemesi sonucu penaltıya sebep oldu. Kevin Diks, Gordon’u ters köşeye yatırarak skoru 2-0’a getirdi.

PETROCUB MAÇI KRİTİK ÖNEMDE

Maç boyunca rakip kaleye isabetli şut atamayan Hearts, bu mağlubiyetle grubunda avantajını kaybetti. İskoç temsilcisi, Konferans Ligi’ndeki kaderini belirlemek için önümüzdeki hafta Tynecastle’da Moldovalı Petrocub karşısına çıkacak. Kazanmaları halinde play-off turuna yükselecekler.