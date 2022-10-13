Başakşehir'in RFS maçı 11'i belli oldu

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Aleksic, Serdar, Okaka.
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Aleksic, Serdar, Okaka.
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.
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