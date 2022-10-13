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Başakşehir'in RFS maçı 11'i belli oldu

Konferans Ligi A Grubu’nda namağlup lider olan Başakşehir'in RFS karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:30
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Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakip RFS karşısında ilk 11'i belli oldu

Başakşehir'in RFS maçı 11'i belli oldu
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Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Aleksic, Serdar, Okaka.

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.

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