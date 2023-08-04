Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmeye hak kazanan temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Editör: Barış Atakan

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselmeye hak kazanan temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3. turdaki rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arnavutluk temsilcisi Tirana'ya karşı ilk maçta 3-1'lik skorla galip gelen ardından deplasmanda da 2-0'la mağlup etti Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu aşamasında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR
Romanya temsilcisi Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, ikinci mücadeleyi kendi evinde 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Adana Demirspor2un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi NK Osijek olacak.

FENERBAHÇE
2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya gelen Sarı-lacivertliler ilk maçta 5-0 ikinci müsabakada da 4-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda Maribor ile NK eşleşti.

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