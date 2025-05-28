Konferans'tan 'eski dostlar' üzgün ayrıldı: Maviler şampiyon

UEFA Konferans Ligi Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, Polonya'nın Wroclaw şehrinde kozlarını paylaştı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Real Betis, maçın 9'uncu dakikasında Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Soyunma odasına önde giden yeşil beyazlılar, ikinci yarıda Chelsea'nin baskılı oyununa direnemedi.

Londra ekibi 65'inci dakikada Enzo Fernandez ile skoru eşitledi. 70'inci dakikada Nicholas Jackson golüyle öne geçen maviler, 83'te Sancho, 90+1'de Caicedo'nun golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

CHELSEA BEŞİ BİR YERDE YAPAN İLK TAKIM OLDU

Chelsea, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu.

Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.