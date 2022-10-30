Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde konserde izdiham: 11 ölü, 7 yaralı



Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’daki Martyrs stadyumunda izdiham yaşandı. Kongolu şarkıcı Fally Ipupa’nın konserinde meydana gelen izdiham hakkında açıklama yapan Kongo Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Daniel Aselo Okito, "Polis kayıtlarına göre, 10’u havasızlık ve ezilme sonucu olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye sevk edildi" dedi. Bakan Okito, ölenler arasında 2 polisin de bulunduğunu söyledi.

GÜNEY KORE'DE 153 ÖLÜ

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda da bilanço ağırlaşıyor. Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 153’e yükseldiği belirtildi. Aralarında 19’u ağır olmak üzere 82 kişinin yaralandığını ifade eden Choi Sung-beom, ölen 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu da sözlerine ekledi.