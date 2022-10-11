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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne faciası en az 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki dün gece Kongo Nehri’nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 23:03
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne faciası en az 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne faciası en az 40 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri’nde dün gece bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi’ne ait olduğu belirtilerek, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarıldı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Mongala eyaletinin Engengele kasabası yakınlarında Kongo Nehri’nde Ekim 2021’de yaşanan tekne kazasında en az 61 kişi hayatını kaybetmişti.

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