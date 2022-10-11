Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yerel halklar arasında çıkan çatışmada 180 kişi öldü

Hükumet Sözcüsü Patrick Muyaya Katembwe, yaptığı açıklamada, Yaka ile Teke toplulukları arasındaki çatışmalarda şu ana kadar en az 180 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Katembwe, hükûmetin gerekli bütün güvenlik önlemlerini aldığının altını çizerek bölgede durumun sakinleşmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Yaka ile Teke toplulukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalar yüzünden çoğunluğu kadın ve çocuk 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.