Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırıda 11 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) silahlı saldırısında 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırıda 11 sivil öldü

KDC'nin Kuzey Kivu bölgesinde yaşayan Jonas Pandanzi, basına yaptığı açıklamada, dün M23 isyancılarının sivillere saldırdığını belirtti.

Pandanzi, M23 isyancı grubu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırı sonrası kaçan isyancıların bölge halkına ait değerli eşyaları da beraberinde götürdüğü bilgisini paylaşan Pandanzi, saldırının, geçen hafta M23 ile yerel güvenlik güçleri arasındaki çatışma sonrası yaşandığına dikkati çekti.

Pandanzi, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını kaydetti.

RUANDA İLE KDC ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir? Keşfet
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi! Spor
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi!
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu Magazin
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Spor
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi Magazin
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi