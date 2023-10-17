Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tekne kazasında ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde dün teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tekne kazasında ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Ulaştırma Bakanı Marc Ekila yaptığı açıklamada, Equateur'a bağlı Mbandaka kasabasındaki limandan gece saatlerinde ayrılarak Kongo Nehri üzerinden Bolomba yönünde ilerleyen teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısının arttığını bildirdi.

Bakan Ekila, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekila, kazanın aşırı yük nedeniyle yaşandığını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre de yaklaşık 190 kişi kurtarıldı, kayıp 160 kişinin araması devam ediyor.

Kalkıştan birkaç saat sonra teknenin, aşırı yük nedeniyle ilerlemekte zorluk çektiği ve mürettebatın dengeleme girişimi sırasında yan yattığı ve tamamen battığı belirtilmişti.

Kazada, ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor Ekonomi
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı Spor
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak Gündem
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak
Erzurum Müzesi’ne ziyaretçi akını Kültür Sanat
Erzurum Müzesi’ne ziyaretçi akını
Rafta farklı kasada farklı fiyat. Peki ne yapmak gerekiyor. Bu oyuna dikkat Gündem
Rafta farklı kasada farklı fiyat. Peki ne yapmak gerekiyor. Bu oyuna dikkat
İnsan hakları, ABD ve AB ülkeleri Konuk Kalem
İnsan hakları, ABD ve AB ülkeleri