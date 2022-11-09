﻿Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı

Kuzey Kivu Valiliğinden yapılan açıklamada, seferberlik çağrısının ardından 3 binden fazla gönüllü gencin orduya dahil olduğu duyuruldu.

Tshisekedi 4 Kasım’da, ülkesinin doğusunda M23 ile ordu arasında devam eden çatışmaların çözümü için diplomatik yolların kapandığını belirtmiş, gençlere "uyanık gruplar" adı altında örgütlenerek, M23 üyelerine karşı olan mücadeleye dahil olmaları çağrısında bulunmuştu.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün geçen yıl kasım ayında tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuş, KDC, Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisini sınır dışı etmişti. (AA)