9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı

Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Mart 23 Hareketi (M23) adlı isyancı gruba karşı seferberlik çağrısının ardından, gönüllüler orduya katılmaya başladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 02:05
Takip Et

Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı

Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı
+
Aa
-

Kuzey Kivu Valiliğinden yapılan açıklamada, seferberlik çağrısının ardından 3 binden fazla gönüllü gencin orduya dahil olduğu duyuruldu.

Tshisekedi 4 Kasım’da, ülkesinin doğusunda M23 ile ordu arasında devam eden çatışmaların çözümü için diplomatik yolların kapandığını belirtmiş, gençlere "uyanık gruplar" adı altında örgütlenerek, M23 üyelerine karşı olan mücadeleye dahil olmaları çağrısında bulunmuştu.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün geçen yıl kasım ayında tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuş, KDC, Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisini sınır dışı etmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
5
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı
﻿Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı
﻿Kongo seferberlik: Orduya katılımlar başladı
﻿Türkiye ve Katar arasında ‘Dünya Kupası’ görüşmesi
﻿Türkiye ve Katar arasında ‘Dünya Kupası’ görüşmesi
﻿Türkiye ve Katar arasında ‘Dünya Kupası’ görüşmesi
﻿Cemevleri düzenlemesi Meclis’te
﻿Cemevleri düzenlemesi Meclis’te
﻿Cemevleri düzenlemesi Meclis’te
﻿ Yunanistan'da savaş uçağı hareketliliği
﻿ Yunanistan'da savaş uçağı hareketliliği
﻿ Yunanistan'da savaş uçağı hareketliliği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.