Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü

(AA) - Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo-Central bölgesine bağlı Mbuba köyü yakınlarında "National 1" kara yolu üzerinde akaryakıt yüklü tanker devrildi.
Bölge sakinlerinin devrilen tankerdeki akaryakıtı boşatmaya çalıştığı esnada tankerin alev almasıyla en az 15 kişi yaşamını yitirdi.
Birçok kişinin de yaralandığı kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yine aynı bölgede 2018’de yaşanan tanker kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
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