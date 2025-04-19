Kongo'da tekne yangını faciaya dönüştü: 148 kişi kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kongo'da tekne yangını faciaya dönüştü: 148 kişi kül oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ahşap teknenin alev aldığı faciada 148 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ahşap teknenin alev aldığı faciada 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

u.webpKongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 kişiyi taşıdığı belirtilen motorlu ahşap bir tekne alev aldı. Yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre "HB Kongolo" adlı teknenin alev almasının ardından en az 148 kişi ölü bulundu. Yangının bir kadının yemek pişirdiği sırada çıktığı, çok sayıda yolcunun yüzme bilmediği halde suya atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Faciadan kurtulan yaklaşık 100 kişi ise geçici sığınağa götürülürken, yanıkları olanlar hastanelere kaldırıldı. Salı günü yaşanan olayın ardından 100'e yakın kişinin hala kayıp durumda olduğu öğrenildi.

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Köyler arasında ulaşımın çoğunlukla eski ve ahşap teknelerle sağlandığı ülkede sık sık tekne kazaları yaşanıyor.

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