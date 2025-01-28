Kongo’nun başkentinde protestolar düzelenirken; askeri güçler doğuda M23’ü yavaşlatmaya çalışıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti güvenlik güçleri, ülkenin doğusunda ilerlemeye devam eden Ruanda destekli M23 isyancılarıyla çatışmaya devam edip ilerleyişlerini yavaşlatmaya çalışırken; Kongo’nun başkenti Kinsaşa’da Ruanda'nın çatışmadaki rolünü kınayan protestolar yapıldı.

Kongo'nun Goma şehrinin bölge sakinleri, M23’ün dün ele geçirdiğini iddia ettiği 2 milyon nüfuslu şehirde gece boyunca silah sesleri duyulduğunu ve havaalanı yakınlarında patlamalar yaşandığını bildirdi. M23’ün Goma'nın ne kadarını kontrol ettiği henüz net değilken; dün sabah şehre giren isyancılar, sakinler arasında hem endişe hem de alkışlarla karşılandı. Bu durum, isyancıların birkaç kasabayı ele geçirerek bir ilerleme kaydettiği haftalar süren çatışmaların sonucu olarak gerçekleşti.

Tshisekedi’nin, başkent Kinşasa'da Ruanda'nın çatışmadaki rolünü kınayan protestoların ardından çatışma hakkında kamuoyuna bilgi vereceği bildirildi. Kongo’nun muhalefet lideri Martin Fayulu, Cumhurbaşkanı'nın krize yeterince yanıt vermediğini ima ederek, Ruanda'ya karşı protestolar düzenlenmesi ve Kongo'ya uluslararası toplumdan destek çağrısında bulundu. Fayulu, "Eğer Bay Félix Tshisekedi bu şekilde engel olmaya devam ederse, ulusumuzun çöküşünden yalnızca kendisi sorumlu tutulacak ve istifa etmek zorunda kalacaktır" dedi.

Güney Afrika Savunma Bakanlığı: "'M23 saldırısı nedeniyle dört askerimiz öldü''

Güney Afrika Savunma Bakanlığı da dün M23 grubunun Goma Havaalanına doğru bir havan topu bombası fırlatarak yakındaki Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'ne isabet ettirdiğini ve dört gün önce çatışmalarda yaralanan dördüncü askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Kongo Yetkilisi: "Goma'daki insani durum son derece endişe verici''

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kongo ordusu yetkililerine göre, bu çatışmalarda ölen barış gücü askerleri ve yabancı askerlerin sayısı 17'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Kongo'daki İnsani Yardımlar Koordinatörü Bruno Lemarquis, dün düzenlediği videolu basın toplantısında, "Goma'daki insani durum son derece, son derece endişe verici, bugün şiddet ve acının yeni bir eşiği aşıldı" dedi. Lemarquis, yüzbinlerce kişinin şiddetten kaçmaya çalıştığını belirtti.

Şehirde tüm bölgelerde aktif çatışma alanları olduğunu, sivillerin sığınaklara girdiğini ve pazartesi günü şehir merkezine ağır topçu ateşi yöneltildiğini söyleyen Lemarquis, ayrıca, birkaç havan mermisinin Goma'nın merkezindeki Charité Maternelle Hastanesi'ni vurduğunu, "sivillerin, yenidoğanlar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere öldüğünü ve yaralandığını" ifade etti.

Lemarquis, "Goma'da yaşananlar, zaten dünyadaki en uzun süreli, karmaşık ve ciddi insani krizlerden birinin üzerine ekleniyor. Ülkede yaklaşık 6 milyon 500 bin yerinden edilmiş insan var, bunların arasında Kuzey Kivu'da yaklaşık 3 milyon yerinden edilmiş insan bulunuyor" dedi.

Yardım kuruluşları da yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar için kendilerine bağımlı olan yerinden edilmiş insanlara ulaşamadıklarını bildirdi.

DÜNYA VİZYONU KONGO BAŞKANI MUNKLEY: "'GOMA ŞEHRİ KULLANILMAZ HALDE''

Dünya Vizyonu adlı Hristiyan yardım grubunun Doğu Kongo operasyonları Başkanı David Munkley, "Goma'yı çevreleyen ana yollar kapalı ve şehrin havaalanı artık tahliye ve insani yardım çalışmaları için kullanılamaz hale geldi. Şehrin birçok bölgesine elektrik ve suyun kesildiği bildiriliyor" dedi.

RUANDA’YA FRANSA, ABD VE İNGİLTERE’DEN KINAMA

BM'nin yanı sıra, ABD,İngiltere ve Fransa gibi birçok ülke, silahlı M23 grubunun ilerleyişi nedeniyle Ruanda'yı kınadı. Ancak Ruanda, Kongo'yu artan gerilimden sorumlu tutarak, geçmişteki barış anlaşmalarına uymadığı için Ruanda'nın "sürekli savunma duruşunun" gerekli olduğunu vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO VE KONGO CUMHURBAŞKANI TSHİSEKEDİ GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Rubio’nın Ruanda destekli isyancıların ilerleyişini kınadığını ve hem Rubio hem Tshisekedi’nin, Kongo ve Ruanda arasında barış görüşmelerini "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlatmak için çabaların ilerletilmesinin öneminde hemfikir olduğunu belirtti.