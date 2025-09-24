Kongreye giden heyetteki o isim gündem oldu! Cevahir Kılıç kimdir?

CHP İstanbul İl Kongresi, zor şartlarda da olsa bugün gerçekleşiyor. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreyi durdurma talebi ise gündeme bomba gibi düştü.

Mahkeme, kongrenin durdurulması gerektiğini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi.

Mahkeme'nin kararı sonrası icra memurları, kongrenin gerçekleştiği Beşiktaş'taki salona gitti. Heyetteki bir kişi ise dikkat çekti.

SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

O isim Cevahir Kılıç'tı. Kılıç'ın salon önündeki sözleri ve hareketleri tepki çekti.

Cevahir Kılıç'ın "CHP'nin kapatılmasına sebebiyet verirseniz tek sorumlusu sizlersiniz" sözleri üzerine gerginlik çıktı.

CEVAHİR KILIÇ KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden CHP lideri seçildi.

Genel Başkan Özel, birlikte çalışmak istediği isimlerin yer aldığı bir anahtar liste çıkardı.

Özel'in listesine karşı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve dayanışma" listesi,

14 Ağustos’ta İl kongresinin iptaline yönelik şikayet dilekçesini sunan isim Özlem Erkan.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cevahir Kılıç

Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuştu.

Erkan’ın PM seçimlerinde aday numarası 133 idi. Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu öğrenildi.

ÖZEL'İN KARŞISINDA SALICI'NIN LİSTESİNDE

Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde de yer alıyordu.

ERKAN'IN AVUKATI NEDEN İKİ SENE BEKLEDİ?

Özlem Erkan'ın kendisi gibi partili olan avukatı Cevahir Kılıç iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi'nden şikayetçi oldu. Peki neden şikayet etmek için iki yıl bekledi?

DW Türkçe'den Uğur Şahin bu soruyu Cevahir Kılıç'a sordu.

Kılıç ise şöyle yanıtladı:

"Ortaya çıkan yeni deliller var. Ses kayıtları, itiraflar var. Bunlar yeterli değil mi? Gürsel Tekin doğru söylüyor. Haberi yoktu."

Şahin, Kılıç’a Özgür Özel’in partiden ihraçlarla ilgili açıklamasını hatırlattı; Kılıç ise "Bizim partimiz demokratik bir partidir. Sayın Özel’in böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum" yanıtını verdi.

