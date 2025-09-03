Kongrenin iptal edilmesi sonrası CHP’li delegeler notere koştu

CHP’nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararı ile iptal oldu ve Özgür Çelik yönetimi görevden alındı. Mahkemeden çıkan karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegelerin notere giderek olağanüstü kongre talebi için imza vermeleri için çağrı yaptı.

CHP’liler İstanbul İl Başkanlığı’nın kayyum tarafından yönetilmesinin önüne geçmek için olağanüstü kongre talebi ile imza vermeye başladı.

Gelen haberlerde CHP yönetiminin delegelere dilekçe örneği verdiği belirtiliyordu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı CHP’li delegelerin noterde imzaladığı dilekçeler ve imza verme anları yer aldı.

Kayyuma geçit yok!



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl delegeleri olarak, noter huzurunda olağanüstü il kongresi talebimiz için imzamızı verdik.

İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’tir; kayyuma asla geçit vermeyeceğiz!

Demokrasiyi, parti içi iradeyi ve örgütümüzün söz hakkını… pic.twitter.com/Rmii7rhs65 — Ömer ÇELİK (@omercelikchp) September 3, 2025