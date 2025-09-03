Kongrenin iptal edilmesi sonrası CHP’li delegeler notere koştu

CHP’de İstanbul il yönetiminin mahkeme kararı ile görevden alınması sonrası delegeler notere koştu. CHP’li delegeler olağanüstü kongre için imza verdi.

CHP’nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararı ile iptal oldu ve Özgür Çelik yönetimi görevden alındı. Mahkemeden çıkan karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegelerin notere giderek olağanüstü kongre talebi için imza vermeleri için çağrı yaptı.

CHP’liler İstanbul İl Başkanlığı’nın kayyum tarafından yönetilmesinin önüne geçmek için olağanüstü kongre talebi ile imza vermeye başladı.

Gelen haberlerde CHP yönetiminin delegelere dilekçe örneği verdiği belirtiliyordu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı CHP’li delegelerin noterde imzaladığı dilekçeler ve imza verme anları yer aldı.

