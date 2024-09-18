Kongsberg’den ABD’ye Büyük Yatırım

Norveç merkezli Kongsberg Defence and Aerospace şirketi, küresel savunma pazarındaki artan talebe yanıt olarak ABD’nin Virginia eyaletinde yeni bir füze üretim tesisi açacağını duyurdu. Bu karar, Ukrayna ve Ortadoğu'da yaşanan büyük çatışmaların, uluslararası güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirmesi ve bu süreçte savunma ürünlerine olan ihtiyacın artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Şirket, daha önce Norveç'te füze üretim kapasitesini genişletme ve Avustralya'da yeni bir füze fabrikası kurma planlarını açıklamıştı.

Yeni Tesisin İşlevi ve Kapasitesi

Kongsberg'in Virginia'daki James City County'de açacağı yeni tesis, şirketin Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) ve Ortak Saldırı Füzeleri (JSM) için ek üretim kapasitesi sunacak. Bu tesis aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada ve ülke içi teknoloji yenileme kapasitesini artırmada önemli bir rol oynayacak. NSM, özellikle gemilere karşı etkili bir silah olarak tasarlanmış bir gemi savar füzesidir. JSM ise, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35A savaş uçağında kullanılan ve yüzey savaşları ile kara saldırı görevlerinde etkili olan bir havadan fırlatılan füzedir.

ABD’deki Diğer Kongsberg Tesisleri ve Stratejik Önemi

Kongsberg'in ABD'deki mevcut bir diğer üretim tesisi ise Pensilvanya'nın Johnstown kentinde yer alıyor. Şirketin bu yeni yatırım hamlesi, ABD hükümetinin füze programlarına olan ilgisi ve tedarik ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı. Kongsberg'in CEO'su Geir Håøy, yeni tesislerin ABD, Avustralya ve Norveç'teki güçlü talep ve kolektif savunma yeteneklerini güçlendirme ihtiyacını karşıladığını belirtti. Håøy, "Kongsberg'in ABD'de gurur verici bir geçmişi var ve yerel olarak iş yaratırken Amerikan çıkarlarını desteklemek için ülkeye yatırım yapmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Bu açıklama, şirketin uluslararası pazardaki stratejik hedeflerini ve savunma endüstrisindeki rolünü pekiştiren bir vurgudur.

Savunma Bakanlığı ile İlgili Gelişmeler

Şirket ayrıca, yeni ABD tesisinin açılması kararının büyük ölçüde Savunma Bakanlığı'nın Kongsberg'e uzun vadeli bir tedarik sözleşmesi verme olasılığından etkilendiğini ifade etti. Pentagon, füze programları için genellikle verilmeyen çok yıllık tedarik sözleşmeleri peşindedir. Bu yılın başlarında, Ordu, Lockheed Martin'e Patriot Advanced Capability Increment 3 Missile Segment Enhancement füzesi için uzun vadeli bir sözleşme verdi. Yakında benzer bir sözleşmenin Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) füzeleri için verilmesi planlanmaktadır. Bu gelişmeler, savunma endüstrisindeki şirketlerin uzun vadeli iş güvencesi ve tedarik zincirlerini sağlamlaştırma yönündeki çabalarını da ortaya koyuyor.

Yeni Tesisin İş Gücü ve Yatırım Detayları

Kongsberg Defence and Aerospace'in başkanı Eirik Lie, ABD Donanması, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetleri'nin Kongsberg'in Deniz Saldırı Füzesi ve Ortak Saldırı Füzesi için kritik müşteriler olduğunu belirtti. Lie, "Talep sinyalleri bize Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yatırımı yapmak için ihtiyaç duyduğumuz öngörülebilirliği sağladı" şeklinde konuştu. Bu talep sinyalleri, şirketin ABD pazarındaki büyüme stratejilerini yönlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni tesis, NSM ve JSM füze sistemlerinin montaj, yükseltme ve onarımlarına odaklanacak. Ayrıca, tesiste 180'den fazla kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Kongsberg'in ABD yan kuruluşu olan Kongsberg Defense and Aerospace, Inc.'in başkanı Heather Armentrout, önümüzdeki birkaç yıl içinde Virginia'ya mülk, tesis ve ekipman açısından 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını duyurdu. Bu yatırım, bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak ve yerel iş gücü piyasasına olumlu bir etki yapacak.

İskandinav Üreticilerin ABD Yatırımları

Kongsberg, ABD'de füze üretimini genişleten tek İskandinav ülkesi değil. İsveç merkezli Saab, bu yılın başlarında ABD'deki varlığını güçlendirmek amacıyla kara muharebe silahları ve füze sistemleri üretecek yeni bir tesis açma planlarını açıkladı. Saab’ın bu hamlesi, küresel üretim kapasitesini dört katına çıkarmak için yapılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni tesis, İsveçli şirketin Ground-Launched Small Diameter Bomb gibi programların üretimini destekleyecek. Saab'ın bu yatırım hamlesi, küresel savunma pazarındaki rekabeti artıracak ve ABD’deki üretim kapasitelerini genişletecektir.

Sonuç ve Etkileri

Bu gelişmeler, uluslararası savunma endüstrisinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Kongsberg ve Saab gibi şirketler, artan küresel güvenlik tehditlerine yanıt olarak, üretim kapasitelerini genişletme ve teknoloji yenileme konusundaki yatırımlarını sürdürerek, stratejik hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. Savunma sektörü, her geçen gün daha fazla teknolojik yenilik ve yatırım gerektiren bir alan haline geliyor ve bu tür yatırımlar, hem ulusal güvenliği hem de uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye yönelik kritik adımlar olarak görülüyor.

Bu bağlamda, Kongsberg'in Virginia'daki yeni tesisinin açılması, sadece şirketin uluslararası pazardaki stratejik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ABD'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artıracak ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Tüm bu gelişmeler, küresel güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.