Konkordato başvurular çığ gibi. 10 aydaki sayı son 3 yılı geçti

Konkordato...Bir firmanın iflasa sürüklenmesi...Borçlarını mahkemece onaylanan planda borçlarını ödemesi...İşte borçlarını ödeyemeyen şirketler mahkemeye başvurup, konkordato kararı alıyor. Her başvuruda konkordato kararı çıkmıyor ama ortadaki rakamlar bu işin çığrından çıktığını ortaya koyuyor.

PİYASANIN KORKULU RÜYASI KONKORDATO

Konkordato başvuru sayılarının artması korkulu bir rüya haline geldi. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlenen bilgilere göre satece Ekim ayında yapılan başvuru sayısı 165 olarak kayıtlara geçti. Yılın 10 ayında konkordato için verilen geçici mühlet kararlarının toplam sayası 1352'yi aştı. Konkordatoda geçici mühlet kararı verileceği tahmin edilen sayının yeni bir rekor kıracağı belli.

PEKİ HANGİ SEKTÖRLER RİSKLİ

Rakamlar ortada...Konkordato verilerinin detaylarına bakıldığında ise geçen ay kesin mühlet kararı verilen dosya saısı 110 oldu. Red kararı verilen dosya sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde 10 aylık sürede ise 557 dosyanın konkordato başvurusuna kesin mühlet kararı verildi.10 ayda reddedilen konkordato başvurusu sayısı da 512 oldu.

EKİM'DE 20 ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI VERİLDİ

Sadece ekimde 20 şirket için iflas kararı verildi. Yıl başında ekim sonuna kadar iflas kararı açıklanan sayı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Konkordato süreci, kesin mühlet kararı verildikten sonra ortalama 3 yıl kadar sürebiliyor. Mahkemelerin iflas kararı ortalaması ise 436 olarak kayıtlarda.

Konkordato başvurularına bakıldığında en riskli sektörlerin başında inşaat ve tekstil geliyor. 10 ayda inşaat sektöründen 78 konkordato başvurusu geldi. Tekstil sektöründe ise bu sayı 73 oldu. Bu iki sektörün ardından ise metal ürün imalatı, mobilya, gıda ve tarım da en kırılgan sektörler olarak öne çıkıyor.

SUİSTİMALLERE AĞIR CEZA VERİLMELİ

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı konkordato konusunda değerlendirmelerde bulundu. Asmalı, Konkordatoların özü itibarıyla sorunlu olmadığını dile getirdi. Müsiad Başkanı Asmalı, “Ancak bunun istismar edildiğini biz de duyuyoruz. Firmasının içini boşaltıp konkordato sürecine götüren bazı art niyetli başvuruların bildirimleri bizlere de geliyor. Bununla ilgili tedbir almak lazım" dedi

Konkordatonun kişiyi kendi ölçeğinde koruduğunu belirten Asmalı, üçüncü, dördüncü şahıslar konusunda yıkıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

Hiçbir şeyden haberi olmayan firma malını satığını, ancak daha sonra mal sattığı firma konkordato ilan ettiğini belirten Asmalı, " Konkordatolarda suiistimallerin tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.