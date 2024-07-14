Konkordato krizi yeniden hortladı 605 firma konkordato ilan etti 48 firma battı

Mart 2024 itibarıyla, bankacılık sektörünün canlı kredi olarak sınıflandırdığı, ödemesi 30-90 gün geciken krediler yüzde 48 artışla 993 milyar TL'ye yükseldi. Nakit akışı problemleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle birçok firma zor günler yaşıyor.

Finansmana erişimdeki güçlükler, konkordato başvurularını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. Yılın ilk altı ayında 605 firma konkordato başvurusunda bulunurken, 48 firma iflas etti.

Konkordatotakip.com verilerine göre, konkordato ilanında ilk sırada inşaat sektörü yer alıyor. Kredi faizlerindeki artış, sektörde ciddi bir nakit akışı sıkıntısına yol açtı. İnşaat sektörünü sırasıyla tekstil, akaryakıt, mobilya ve giyim sektörleri takip ediyor. İnşaat sektörü 396 konkordato kararı ile en riskli sektör olarak öne çıkarken, tekstil ve konfeksiyon sektöründe bu sayı 204'e ulaştı.

Akaryakıt sektörü 74 konkordato kararı ile üçüncü sırada yer alırken, giyim sektörü 72 konkordato kararı ile dikkat çekiyor. En fazla konkordato ilan edilen şehirler İstanbul, Ankara ve Bursa olarak sıralanıyor. Geçtiğimiz yıl kapanan şirket sayısı 27 bine yaklaşırken, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan firmalar konkordato çözümüne yöneliyor.

Basın İlan Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk altı ayında 605 konkordato geçici mühlet kararı alınırken, 245 dosyaya kesin mühlet kararı verildi.

Geçen yılın tamamında ise 519 konkordato kararı alınmıştı ve bu yılın sonunda bu sayının ikiye katlanabileceği öngörülüyor.

Krediye erişimin zorlaştığı bu dönemde, karşılıksız çek ve protestolu senetlerde de ciddi artışlar yaşanıyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Mayıs 2024 itibarıyla karşılıksız çek tutarı 57 milyar 165 milyon TL'ye ulaşarak, 2023 yılının tamamındaki tutarı yakaladı. Geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 261 artış gösteren karşılıksız çek tutarı, bu yılın ilk beş ayında 96 bin 517 adede ulaştı ve geçen yılın tamamındaki 146 bin 931 karşılıksız çek adedinin yüzde 66'sına denk geldi.