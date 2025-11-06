Türkiye ekonomisinde 2025 yılı, sessiz ama derin bir sarsıntının izlerini taşıyor. Kağıt üzerindeki büyüme rakamlarına ve pembe söylemlere rağmen, reel sektördeki tablo giderek daha karanlık bir hal alıyor. Bunun en somut göstergesi ise konkordato başvurularındaki patlama.

Sadece 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde tam 2.326 şirket, borçlarını ödeyemediği için geçici mühlet istedi. Bu rakam, 2023’e göre %560, 2024’e göre ise %70 artış anlamına geliyor. Yani her geçen gün, birkaç yeni işletme daha “dayanacak gücüm kalmadı” diyerek konkordato korumasına sığınıyor.

Konkordato, aslında borçlu firmalara yeniden nefes aldırmak için hukuk sisteminin sunduğu bir fırsat. Ancak bu mekanizma bir istisnadan çıkıp yaygın hale geliyorsa, bu artık ekonomide sistematik bir kırılma sinyali demektir. Çünkü borçların ödenememesi sadece nakit sıkışıklığından değil, tüm ekonomik çarkların ağırlaşmasından kaynaklanır.

Reel sektörün alarmı

Aynı dönemde 196 borçlu iflas etti, 81 konkordato projesi tasdik edildi. Bu tablo, ekonomideki durgunluğun ve finansmana erişim zorluklarının somut bir yansıması.

Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, hem KOBİ’ler hem de orta ölçekli üreticiler için borç çevirmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bankalar, teminatları artırırken kredi musluklarını kıstı. İç talep zayıfladı, maliyetler arttı, enerji ve kira yükleri tırmandı.

Sonuçta binlerce işletme artık “üreterek kazanamıyor”, sadece “borcunu çevirmek” için çalışıyor. Bu durum, bir ekonomide en tehlikeli aşamadır. Çünkü üretim isteği sönmeye, yatırım iştahı kaybolmaya başlar.

2026: Vergiyle ayakta kalma denemesi

Bu zorlu ekonomik tabloda hükümetin 2026 hedefi net: 15 trilyon 631 milyar lira vergi toplamak.

Ancak bu rakamın arkasında, halkın cebine doğrudan dokunan bir gerçek yatıyor.

Toplanacak verginin 8,5 trilyon lirası sadece iki kalemden geliyor: KDV ve ÖTV.

Yani vatandaşın her alışverişte, her yakıt alımında, her faturada ödediği dolaylı vergilerden.

Bu iki kalem, tek başına toplam verginin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Geri kalan kısmın dağılımı şöyle:

3,5 trilyon lira Gelir Vergisi

1,7 trilyon lira Kurumlar Vergisi

2 trilyon lira ise diğer tüm vergi ve harçlardan toplanacak.

Bu tablo, üretenden çok tüketenden vergi alındığını açıkça ortaya koyuyor. Yani devletin ana gelir kaynağı artık yaratılan katma değer değil, halkın günlük harcamaları haline gelmiş durumda.

Açık bütçe, yüksek faiz

Tüm bu devasa vergi tahsilatına rağmen, 2026 bütçesi dengede değil.

Tahmini bütçe açığı 2,7 trilyon lira, faiz ödemesi ise yine 2,7 trilyon lira.

Yani toplanan vergilerin neredeyse beşte biri, sadece borcun faizine gidecek.

Eğitim, sağlık, tarım ya da yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynakların toplamı bile bu kadar değil.

Bu durumun anlamı açık: devlet ürettikçe değil, borçlandıkça yaşamını sürdürüyor.

Faiz ödemesi, yatırımı; borçlanma, kalkınmayı; vergi yükü ise tüketimi boğuyor.

Sonuçta ekonominin tüm damarları, yüksek faiz–yüksek vergi–düşük üretim sarmalında sıkışıyor.

Bu kısır döngü kırılmadığı sürece, ne konkordato dalgası dinecek ne de bütçe nefes alacak.

Nereye gidiyoruz?

Konkordato başvurularındaki artış, sadece bir istatistik değil, ülkenin üretim gücünün alarm zili.

Vergi gelirlerindeki dengesizlik ise, yükün adil paylaşılmadığını gösteriyor.

Biri ekonominin kalbini, diğeri halkın cebini sıkıştırıyor.

Eğer 2026’da da aynı politika devam ederse, Türkiye ekonomisi borç-faiz-vergi üçgeninde kalıcı bir daralma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Gerçek reform, rakamlarla oynamak değil, üreteni koruyan, geliri adil dağıtan ve borçla değil üretimle büyüyen bir model kurmaktır.

Sonuç olarak

Konkordato, aslında yalnızca şirketlerin değil, bir ekonomik sistemin yardım çağrısıdır.

Bugün binlerce firma nefes alamıyorsa, yarın milyonlarca hane aynı darlığı yaşayacaktır.

Vergi yüküyle ezilen, faizle boğulan, borçla yaşamak zorunda kalan bir ekonomi sürdürülebilir değildir.

Gerçek çözüm; adil vergi sistemi, düşük faizli üretim kredileri ve tasarrufa dayalı bütçe disiplinidir.

Aksi halde her yeni yıl, daha fazla konkordato, daha yüksek vergi ve daha derin bir ekonomik yorgunlukla karşılanacaktır.