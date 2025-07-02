Konkordato ve iflaslar rekor kırdı. İş dünyası alarm veriyor

Türkiye’de ekonomik kriz, reel sektörü ve bireyleri derinden sarsıyor. Yükselen döviz, altın fiyatları ve yüksek banka faizleri, işletmeleri konkordato ve iflasa sürüklüyor.

Konkordatotakip’in verilerine göre, 2025’in ilk 6 ayında geçici mühlet kararı alan şirket sayısı yüzde 108 artarak 1.259’a ulaştı. Geçen yıl bu rakam 605’ti. Kesin mühlet kararları yüzde 236 artışla 822’ye, konkordato talebi reddedilen firma sayısı ise yüzde 95 yükselişle 333’e çıktı.

İflas kararları da yüzde 101 artarak 553’e ulaştı. Sadece haziranda 292 geçici mühlet, 132 kesin mühlet kararı verilirken, 91 başvuru reddedildi ve 19 şirket iflas etti.Finansman sıkıntısı, nakit akışı sorunları ve iç talepteki daralma, işletmeleri zora sokuyor. İSO 500 listesinde 304. sırada yer alan Sıddık Kardeşler Haddecilik, 7,2 milyar TL ciroyla konkordato talep etti.

Bir günde Mono Steel, Lolons, Doğru Giyim, Necix Tekstil, Modern Çikolata, Mesam Metal, Mesam Kompozit, Mesam Galvaniz ve Mesam Dış Ticaret konkordato ilan ederken, Baykar Filtre ve Baykar Endüstriyel iflas etti.

Bireysel borçlar da alarm veriyor. UYAP verilerine göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla icra ve iflas dosyası sayısı 23,8 milyona ulaştı. Yılbaşından bu yana 5 milyona yakın yeni dosya eklendi.

Uzmanlar, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın krizi derinleştirdiğini belirtiyor. Hükümetin ekonomik istikrar için acil önlem alması gerektiği vurgulanıyor.