Konsantrasyonu artıran 7 besin

Beslenme Uzmanı Banu Eroğuz Demirözü, isteksizlik, odaklanma güçlüğü ve dikkat eksikliği için bazı besin maddelerini önerdi. İşte o besinler…

Konsantrasyonu artıran 7 besin

BROKOLİ: Bilimsel araştırmalar, brokolinin yapısında bulunan bir bileşiğin beyni özellikle koruduğunu tespit etmiştir. Brokolide bulunan “Sulforafan” adlı kimyasal bazı vücut materyallerinin beyne geçmesini sağlayan kan beyin bariyerini güçlendirerek hasarın daha ileri boyutlara varmasını engelliyor. 2009 yılında yapılan bir araştırma beyin ameliyatından hemen sonra “Sulforafan” verilen farelerin labirent testindeki performanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ISPANAK: Ispanak içeriğinde bulunan yüksek potasyum sebebiyle beyindeki elektriksel iletimin devamlılığını sağlar. Beynin elektriksel iletkenliğinin hızlı olması daha hızlı ve doğru düşünmemize yardımcı olur.

TAZE FASULYE: Taze fasulye folik asitten zengin bir sebzedir. Folik asit hafızayı kuvvetlendirdiği gibi beynin kendisine gelen bilgileri değerlendirme sürecini de hızlandırır. Bu özellikle yoğun çalışanlar ve ileri yaştaki bireyler için önem taşımaktadır. 50–70 Yaş arası kadın ve erkekler üzerinde 3 yıl süreyle yürütülen bir araştırma folik asit kullanımının özellikle yaşlanmayla beraber azalan bilişsel fonksiyonları geliştirdiğini göstermiştir.

SU: Suya; toksinlerin atılması, besin öğelerinin hücrelere taşınması, tansiyonun dengelenmesi, vücut ısımızın kontrol altında tutulması, eklemlerin ve organların korunması, kulak, burun ve boğaz için gereken nemli ortamın sağlanması gibi birçok faaliyet için ihtiyaç vardır. Beynimizin ağırlığının %85’i ise sudan meydana gelmektedir. Araştırmalar yeterli miktarda su içmenin direk olarak beynin hacmini etkilediğini göstermektedir. 16 saat süreyle sıvı tüketmemek beynin hacminde %0.55’lik bir azalmaya sebep olarak özellikle çocuklarda konsantrasyon süresi ve kalitesi azalmaktadır. Bu sebeple beynin faaliyetlerinin düzgün yerine getirebilmesi için yeterli miktarda su içmek ön koşuldur.

BADEM: Bademde bulunan magnezyum beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. 2010 yılında yapılan bir çalışma magnezyum takviyesi alan farelerde öğrenme yeteneğinin geliştiği ve hafıza kapasitesinin arttığı tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak bilişsel fonksiyonların desteklenmesinde magnezyum içeren besinlerin olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

AVOKADO: Yüksek tekli doymamış yağ asidi içeriğiyle dikkat çeker. Tekli doymamış yağ asitleri kandaki kötü huylu kolesterolün düşmesine yardımcı olarak damar sağlığının korunmasına destek olur, bu sayede felç vb. damarsal sorunlardan korunmuş oluruz. Dolaşımın yeterli olması ve beynin gerektiği gibi kanlanarak oksijen alması ise, daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

YABAN MERSİNİ: Yaban mersini içerdiği yoğun flavanoidler sayesinde hafızanın kuvvetlenmesine, öğrenme kapasitesinin ve bilişsel fonksiyonların artmasına yardımcı olur. Favanaoidler beyni serbest radikallerin hafıza üzerindeki olumsuz etkisinden korur.

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