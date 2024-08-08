Konser organizatörü mafya lideri çıktı. Sıkıysa yakala yazdı Türkiye'de yakalandı

Suriye asıllı Esmat Ejah, ünlü rapçi 18 Karat ile kurduğu müzik şirketi ve düzenlediği konser organizasyonlarıyla kısa sürede Almanya'da ün kazandı.

Almanya polisi 2020 yılında "EncroChats" adlı uygulamanın kodlarını kırarak, 40 bin mesajın deşifresi sonunda Esmat Ejah'ın uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada Ejah'ın 1.7 milyon Euro'luk bir uyuşturucu trafiğinin başında olduğu ortaya çıktı.

BASKINDAN SANİYELERLE KURTULDU

Haziran 2021'in sonunda Alman polisi, Esmat Ejah'a ait Dortmund'un Phoenix Gölü kıyısındaki lüks malikaneye baskın düzenledi. Ejat'ın baskından saniyeler önce lüks spor otomobiliyle kaçtığı ortaya çıkarken, şahsın İspanya'nın Marbella eyaletine doğru yola çıktığı belirlendi. Ejat için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

"SIKIYSA YAKALA" YAZDI YAKALANDI

Sosyal medya hesaplarından sık sık lüks yaşamını paylaşan Esmat Ejat, paylaşımlarına "sıkıysa yakala" notunu düşmüştü.

Paylaşımın altına, "Çocukken Tanrı'dan bisiklet istemiştim. Ama işlerin bu şekilde yürümeyeceğini biliyordum, bu yüzden bir bisiklet çaldım ve Tanrı'dan af diledim" mesajını fark eden Antalya polisi operasyon için düğmeye bastı. Ejat, 16 Mart'ta saklandığı otel odasında polis tarafından yakalandı.

TÜRKİYE'DE YARGILANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ejat'ın Almanya'ya iade edilmemek için açtığı dava önceki gün karara bağlandı. Türkiye'de yargılanma talebi reddedilen Ejad, geçen Cuma günü Almanya'ya iade edildi. Ejat, Kuzey Ren-Vestfalya'da bir hapishaneye gönderildi.