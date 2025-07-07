Konser zengini sanatçılar belli oldu

Pandeminin geride kalmasının ardından her sektörde olduğu gibi müzik dünyası da büyük bir atılım yaptı. Müzikseverler, konserlere akın etti.

Forbes Türkiye Dergisi’nden Nilay Dirim ile Dila Bayındır, şarkıcıların konserlerini ve kazançlarını mercek altına almış. Buna göre, Türkiye’de 2 bin 432, yurt dışında 246 konserle seyirci karşısına çıkan 70 şarkıcı ve müzik grubu, 2024’te biletli konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro elde etti.

Cem Adrian, geçen yıla göre 6 milyon euro’luk gelirini 8 milyon euro’ya taşıyarak zirvede yer aldı. Adrian’ın ardından gelen Hakan Altun, 2023’te 2.1 milyon euro cirosunu 2024’te 7.4 milyon euro yaparak yılın en dikkat çekici yükselişine imza attı.

Listede ilk 10’da Cem Adrian, Hakan Altun, Yalın, Yıldız Tilbe, Gökhan Türkmen, Mahmut Orhan, Mert Demir, Mabel Matiz, Ajda Pekkan ve Simge Sağın yer alıyor.

Ayça Melek Gülerçe setlere döndü

Daha önce ‘Kadın’ ve ‘Masumlar Apartmanı’ gibi birçok yapımda rol alan genç oyuncu Ayça Melek Gülerçe, uzun bir aranın ardından setlere geri döndü.

Ayça Melek Gülerçe, Disney Plus’ta yayınlanacak olan ‘Pera’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu. Gülerçe, Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç’ın başrolünde olduğu OGM Pictures imzalı dizide sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Dizide 3 bölüm rol alacak Ayça Melek Gülerçe’nin adını ilerleyen dönemlerde daha sık duyacağız. Benden söylemesi.

Dışarıdan kusursuz görünen bir sosyal medya fenomeninin içsel çöküşünü anlatacak dizinin 2025 yılının son çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

Soner Arıca’dan Sezen Aksu şarkısı

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Soner Arıca, yeni şarkısı ‘Şarkı Söylemek Lazım’ı iki ayrı versiyon olarak Arıca Müzik Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının düzenlemesini Miraç Kutlu yapmış. Şarkının dans versiyonunun düzenlemesi ise Erol Temizel imzası taşıyor.

Soner Arıca, yine hoş bir çalışmayı dinleyicileriyle buluşturmuş. Oldukça hareketli bir şarkı olan ‘Şarkı Söylemek Lazım’ı keyifle dinledim.