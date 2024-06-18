Konserde giydiği derin yırtmaç ortalığı ayağa kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konserde giydiği derin yırtmaç ortalığı ayağa kaldırdı

Ünlü Sırp şarkıcı Milica Pavlović, Novi Sad'da verdiği konser sırasında giydiği elbise nedeniyle tartışma yarattı.

Milica Pavlović, 15 Haziran Cumartesi günü Novi Sad’da bulunan Spence Hall’de 8.000’den fazla müziksevere unutulmaz bir performans sergiledi.

s1-001.jpg

Pavlović’in hit şarkıları eşliğinde coşkulu anlar yaşanırken, şarkıcının giydiği özel tasarım elbise de gece boyunca en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

s2.jpg

Pavlović’in performansı kadar dikkat çeken başka bir detay da onun derin yırtmaçlı elbisesiydi. İzleyiciler arasında, derin yırtmaçlı elbisenin altında iç çamaşırı olup olmadığı tartışıldı.

s3.jpg

Pavlović, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elbisemin altında cilt renginde bir kostüm vardı. Bu, Bojan Petrović’in yaratıcılığının bir ürünü olan ‘optik illüzyon’ efektidir” açıklamasını yaptı.

MİLİCA PAVLOVİĆ KİMDİR?

Milica Pavlović, 11 Ağustos 1991’de İsviçre’nin Einsiedeln şehrinde doğdu. Sırp pop-folk şarkıcısı ve dansçısı olan Pavlovic, 2011 yılında “Zvezde Granda” adlı şarkı yarışmasına katılarak tanındı.

Son Haberler
Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi' Magazin
Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi'
Şanlıurfa’da anız yangını Gündem
Şanlıurfa’da anız yangını
Çılgın Türkler coştu Spor
Çılgın Türkler coştu
Şarkıcı Doğuş’a bir haller olmuş! ‘Estetik erkeği bozar’ demişti Magazin
Şarkıcı Doğuş’a bir haller olmuş! ‘Estetik erkeği bozar’ demişti
Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı Spor
Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı
Vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece’ye akın etti Gündem
Vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece’ye akın etti
İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı Dünya
İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı