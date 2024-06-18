Konserde giydiği derin yırtmaç ortalığı ayağa kaldırdı

Milica Pavlović, 15 Haziran Cumartesi günü Novi Sad’da bulunan Spence Hall’de 8.000’den fazla müziksevere unutulmaz bir performans sergiledi.

Pavlović’in hit şarkıları eşliğinde coşkulu anlar yaşanırken, şarkıcının giydiği özel tasarım elbise de gece boyunca en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Pavlović’in performansı kadar dikkat çeken başka bir detay da onun derin yırtmaçlı elbisesiydi. İzleyiciler arasında, derin yırtmaçlı elbisenin altında iç çamaşırı olup olmadığı tartışıldı.

Pavlović, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elbisemin altında cilt renginde bir kostüm vardı. Bu, Bojan Petrović’in yaratıcılığının bir ürünü olan ‘optik illüzyon’ efektidir” açıklamasını yaptı.

MİLİCA PAVLOVİĆ KİMDİR?

Milica Pavlović, 11 Ağustos 1991’de İsviçre’nin Einsiedeln şehrinde doğdu. Sırp pop-folk şarkıcısı ve dansçısı olan Pavlovic, 2011 yılında “Zvezde Granda” adlı şarkı yarışmasına katılarak tanındı.