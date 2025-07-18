Konserde skandal: İhanet dev ekranda ortaya çıktı

Konsere gelen binlerce kişinin gözleri önünde, Astronomer adlı teknoloji şirketinin CEO’su Andy Byron’un bir çalışanıyla yakınlaştığı anlar dev ekrana yansıdı.

Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı. Hızla yüzlerini çevirmeye çalıştılar. Erkek izleyicinin panikle kafasını kaçırdığı, kadının ise sessizce arkasını döndüğü görüldü.

Milliyet'teki habere göre kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Medyada yer alan haberlere göre, Byron evli.

Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumladı:

“Ya aralarında bir aşk var ya da sadece çok utangaçlar.” Ancak konser sonrasında ortaya çıkan bilgiler, olayın masum bir utangaçlıktan çok daha fazlası olduğunu gösterdi.

Konserin “haftanın krizi” ilan edilmesine yol açan olay, iş dünyasında da geniş yankı buldu. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.