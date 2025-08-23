Konserde vurulan Çakal'dan saldırı sonrası ilk açıklama

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde konser veren rapçi Emirhan Çakal, sahneden vinçle indirildiği sırada rastgele havalı tüfekle açılan ateşle bacağından yaralanmıştı.

Ünlü şarkısı sosyal medya hesabından yaşadığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Yaralanan Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Çakal saldırı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm.

Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı! Apar topar ameliyata alındı...

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayım isterim. Tek dileğim bu yolca vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek.

Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum.

Her zaman sevgiyle, saygıyla...

Çakal